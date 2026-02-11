Три газозаправочные станции введут в 2026 году в Омской области

В 2026 году в Омской области планируется ввести три газозаправочные станции (АГЗС). Это позволит перевести на газомоторное топливо сотни единиц техники, сообщили в пресс-службе правительства региона. На строительство АГЗС и переоборудование транспорта будет привлечено федеральное финансирование — 95 млн руб. на развитие заправочной инфраструктуры и 11,3 млн руб. на поддержку переоборудования транспортных средств.

«Развитие газомоторной инфраструктуры позволяет одновременно решать несколько задач — обновлять транспорт, снижать нагрузку на экологию и повышать экономическую эффективность работы общественного и коммунального транспорта», — отметили в региональном правительстве.

По данным «Газпрома», сеть газозаправочных станций в России с 2012 года к началу 2024-го выросла в 3,5 раза, до 836 объектов. Больше всего газозаправочных станций находится в Ростовской и Белгородской областях, Башкирии, Татарстане, Дагестане и Ставропольском крае. Более половины АГНКС в стране принадлежит самой газовой монополии. В 2023 году на них пришлось свыше 70% общего объема продаж газомоторного топлива. В настоящее время под брендом «Газпрома» в Омской области работают 10 газозаправочных станций. Всего их в регионе 20 по данным на конец 2025 года.

