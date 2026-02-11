Экс-депутат новосибирского горсовета от КПРФ перешел в аппарат главы Хакасии

Бывший депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Александр Бурмистров переехал в Хакасию. Он назначен заместителем руководителя аппарата главы и председателя правительства республики.

В 2013 году господин Бурмистров стал одним из руководителей штаба первого секретаря новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя. После победы господина Локтя на выборах мэра Новосибирска в 2014 году он занял пост начальника аналитического отдела администрации города.

Александр Бурмистров дважды избирался депутатом новосибирского горсовета — в 2015 и 2020 годах.

Напомним, Хакасию возглавляет первый секретарь рескома КПРФ Валентин Коновалов. Осенью 2026 года в России пройдут выборы в Госдуму РФ.

Валерий Лавский