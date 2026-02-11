Минобороны КНР: Такаити хочет изменить конституцию Японии для ремилитаризации

Официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь подверг критике намерения властей Японии внести изменения в конституцию, поскольку за этим стоят планы возвращения страны на путь милитаризации, сообщает агентство «Синьхуа».

Цзян Бинь отметил, что в течение длительного времени японское правительство использует уловку с так называемым «толкованием конституции», чтобы раз за разом преодолевать ограничения оборонительной политики. «Власти Японии стремятся «провести ремилитаризацию страны под лицемерной вывеской "верховенства закона"», — сказал он. Так, премьер-министр Санаэ Такаити недавно призывала внести в конституцию поправки с упоминанием Сил самообороны страны.

С его слов, различные признаки указывают на то, что правые силы Японии «намеренно маневрируют на нескольких фронтах, чтобы бросить вызов послевоенному международному порядку». Военный призвал международное сообщество сохранять повышенную бдительность и решительно противодействвовать подобным попыткам.

Ранее мировые СМИ предсказывали реакцию Пекина на победу Либерально-демократической партии во главе с Санаэ Такаити на парламентских выборах в Японии.

Эрнест Филипповский