«Пекин вряд ли приветствует приход Такаити к власти»

Победу премьер-министра Японии Санаэ Такаити на парламентских выборах комментируют медиа во всем мире. И если собственно японские издания опасаются, что ее годы правления приведут к расколу в обществе, то за пределами страны комментаторы больше всего говорят о том, как ее победа скажется на отношениях с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters Фото: FRANCK ROBICHON / Pool / Reuters

«Асахи Симбун» (Осака, Япония) Безоговорочная победа дает Такаити необходимое влияние для реализации жесткой политики Политический ландшафт Японии готов к масштабным преобразованиям: от слабого управления во главе с правящим меньшинством к эпохе беспрецедентного доминирования Такаити… Получив новый мандат от общественности, Такаити сможет продвигать политику, которая способна расколоть нацию быстрее, чем политика ее наставника, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Лидер Японии одержала решительную победу, открывшую путь к жесткому политическому курсу Премьер-министр Санаэ Такаити получила широчайшую поддержку избирателей своей экономической программы и жесткой позиции по вопросам иммиграции и отношений с Китаем… Теперь, когда ее партия укрепила свои позиции, мало что сможет ограничить госпожу Такаити в продвижении масштабных программ государственных расходов и… законов, связанных с национальной безопасностью.

«Хуаньцю шибао» (Пекин, Китай) Японская правящая коалиция получает большинство на внеочередных выборах; эксперты предупреждают о политических перспективах дальнейшего сдвига вправо Избиратели все еще надеются на обещанные администрацией Такаити меры стимулирования экономики и поддержки уровня жизни. В то же время администрация активно подливала масла в огонь популистских настроений, чтобы укрепить свою праворадикальную базу… Ошибочные заявления Такаити о Тайване в ноябре прошлого года обострили китайско-японские отношения, что привело к затяжной напряженности между двумя странами. Недавно во время своей избирательной кампании она открыто выразила желание пересмотреть пацифистскую конституцию.

The Indian Express (Ноида, Индия) «Железная леди» Японии Санаэ Такаити добилась ошеломляющей победы на выборах Коалиция премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала убедительную победу на выборах, подготовив почву для своей амбициозной программы снижения налогов и увеличения военных расходов, направленной на противодействие Китаю… Наблюдатели считают, что расширение ее полномочий ускорит оборонные инициативы, еще больше беспокоя Китай… Пекин вряд ли приветствует приход Такаити к власти.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Консервативная партия Санаэ Такаити закрепилась во власти, одержав убедительную победу на выборах в Японии Ее Либерально-демократическая партия получила 316 мест, с лихвой преодолев отметку в 261 место, которые ей были нужны для абсолютного большинства в нижней палате парламента. И это самое высокое число мест, которое получила эта партия с момента своего основания в 1955 году… Но недолго ей придется смаковать победу своей партии. Есть серьезные вопросы к ее управлению государственными финансами Японии и ее способности урегулировать ожесточенный конфликт с Китаем по поводу будущего Тайваня.

Подготовила Алена Миклашевская