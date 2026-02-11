Лавров: цели СВО не подлежат конъюнктурным компромиссам

Цели военной операции России на Украине не подлежат конъюнктурным изменениям или политическим компромиссам, так как они отражают «неизменную правду» страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Надежду дает только твоя собственная правда и действия, которые ты предпринимаешь в реальной жизни для того чтобы эта правда возобладала. Наша правда не подлежит каким-то конъюнктурным изменениям, изгибам, "извивам"»,— сказал дипломат в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Министр напомнил, что президент Владимир Путин обозначил цели СВО и неоднократно их подтверждал, в том числе в развернутом виде. Сергей Лавров также отметил, что Россия готова к компромиссам, но при условии учета ее законных интересов.