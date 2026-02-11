Власти КНДР объявили о широком внедрении рыбоводства на заливных рисовых полях

Меры по расширенному внедрению метода рыбоводства на заливных рисовых полях принимаются в нескольких районах КНДР, сообщает ЦТАК.

В Пхеньяне рекомендовали районам и уездам преобразовывать подходящие рисовые угодья, прокапывать пути для рыбы и ямы, чтобы улучшить зимнее питание саженых рыб и подготовиться к весенней инкубации. В провинции Северный Хванхэ преподаватели вузов и отраслевых техникумов разъясняют руководству сельскохоздепартаментов технические вопросы внедрения органической агротехники в рыбоводстве. А в провинции Чаган организовано обучение с практическими показательными работами по разведению рыб на заливных рисовых полях в горной местности.

В провинции Южный Пхёнан форсируют создание базы для производства животных белковых кормов, включая рыбомучные кормы. В провинции Северный Пхёнан в краткие сроки создана база разведения саженых рыб с оборудованием для измельчения кормов, инкубации и др., говорится в сообщении.

Эрнест Филипповский