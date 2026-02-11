Движение поездов на участке в Хабаровском крае восстановлено после схода вагонов

Железнодорожное движение на перегоне Датта—Кенада полностью восстановлено в среду в 6:52 местного времени, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал АО «РЖД»). 9 февраля в 19:41 на данном участке произошел сход 25 вагонов грузового поезда с углем, обошлось без пострадавших.

Таким образом, восстановительные работы заняли около полутора суток. На месте происшествия работали восстановительные поезда, 10 единиц тяжелой техники и более 330 человек.

В результате транспортного инцидента был изменен график движения пассажирских поездов №351 Советская Гавань — Владивосток и №352 Владивосток — Советская Гавань. Пассажиров первого поезда доставили в Ванино, а второго — в Комсомольск-на-Амуре. Движение пассажирских поездов вернулось к обычному графику.

Перевозчик сообщает, что причиной послужило нарушение габарита соседнего пути. Ранее транспортная полиция выдвинула версию о резком падении давления в тормозной системе локомотива. СУ СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

Эрнест Филипповский, Хабаровск