Полиция назвала возможную причину схода вагонов поезда в Хабаровском крае

Предварительной причиной схода 25 вагонов грузового состава на перегоне в Хабаровском крае могло стать резкое падение давления в тормозной системе локомотива. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная полиция.

«По причине падения давления в тормозной магистрали грузового поезда движение резко остановилось, вследствие чего произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами и сход вагонов»,— указано в сообщении ведомства.

В результате происшествия, которое случилось 9 февраля, 21 вагон опрокинулся, было повреждено железнодорожное полотно, а также четыре опоры контактной сети. Состав из 71 вагона перевозил уголь. Пострадавших нет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).