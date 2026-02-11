Перевозка контейнеров по ВСЖД выросла на 22% в январе

По итогам января этого года на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) было перевезено 55,8 тыс. контейнеров ДФЭ. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее показатель увеличился на 22%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Внутрироссийское сообщение на ВСЖД выросло на 14,8%, достигнув 15,2 тыс. контейнеров ДФЭ. На экспорт за этот период направлено 22,5 тыс. контейнеров (+33,9% год к году), импортные перевозки достигли 13,9 тыс. контейнеров (+5,3%).

Количество груженых контейнеров выросло на 24,1%, до 42 тыс. ДФЭ, всего было отправлено 560 тыс. тонн грузов (+28,2%).

Александра Стрелкова