В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

В Татарстане с 03:08 объявили режим беспилотной опасности, а в 03:28 в Казани объявили угрозу атаки БПЛА. Аэропорт Казани также закрыт.

В последний раз аэропорт Нижнекамска закрывали 25 января. Тогда ограничения действовали час.

