В Казани объявлили угрозу атаки БПЛА

В Казани объявлена угроза атаки беспилотников. Оповещение поступило через приложение МЧС России в 03:28. В 05:41 МЧС повторно объявило об угрозе атаки БПЛА на столицу Татарстана.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Кроме того, аэропорт Казани закрыт на прием и выпуск воздушных судов. В последний раз угрозу атаки беспилотников в Казани объявляли 2 января.

Анар Зейналов