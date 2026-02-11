В Казани объявлили угрозу атаки БПЛА
В Казани объявлена угроза атаки беспилотников. Оповещение поступило через приложение МЧС России в 03:28. В 05:41 МЧС повторно объявило об угрозе атаки БПЛА на столицу Татарстана.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Кроме того, аэропорт Казани закрыт на прием и выпуск воздушных судов. В последний раз угрозу атаки беспилотников в Казани объявляли 2 января.