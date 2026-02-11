«Пульсар» задает новый стандарт жизни в Академгородке

В престижном районе Новосибирска, Академгородке, открыты продажи в доме бизнес-класса от «Группы Мета» — «Пульсар». Проект обещает будущим резидентам не только исторический контекст и экологию района, но и современное наполнение: от дизайнерских фасадов и благоустройства до эксклюзивного набора сервисов. «Пульсар» претендует на то, чтобы переопределить представление о премиальном жилье в этой части города.

Панорамные виды

Комплекс из двух 24-этажных башен увенчает перспективу проспекта Лаврентьева, логично попадая в «открыточный» список Академгородка. Архитектура и дизайн выполнены в самобытном стиле модерн с собственной интерпретацией классических элементов.

Двигаясь по главной артерии Академа в сторону проспекта Строителей, можно будет видеть две башни «Пульсара» на протяжении всего маршрута. При этом с верхних этажей открываются невероятные виды на проспект Лаврентьева и весь Академгородок.

Предыдущая фотография Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета» Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета» Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета» Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета» Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета» Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета» Следующая фотография 1 / 6

Жизнь в новом ритме

«Пульсар» переосмысливает формат жилых сервисов. В распоряжении резидентов — дизайнерское лобби с консьерж-сервисом 24/7, коворкинг с переговорными, собственный кинозал и премиальный соседский центр. Для семей с детьми созданы игровые зоны для разных возрастов. В доме также есть тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием. Для автомобилей — двухуровневый паркинг с зарядками для электрокаров. Это ответ на запрос современного человека, ценящего время, комфорт и уединение. Отметим, жилой небоскреб «Тихомиров» в центре города уже реализован в этой концепции.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета»

Научный подход к планировкам

На предпроектном этапе команда девелопера тщательно изучила квартирографию и возможности старого жилого фонда Академгородка. Стала очевидна нехватка крупных квартир с функциональными планировками. У жителей Академгородка был запрос на качественное и продуманное жилое пространство, поэтому идея проекта получила продолжение в уникальной квартирографии. В «Пульсаре» представлено более 50 планировочных решений: от студий 28 м до пятикомнатных квартир площадью 123 м. Многие квартиры являются «трансформерами» с мастер-зонами, которые могут стать дополнительным санузлом, гардеробной, прачечной, кабинетом или другим пространством.

На самом высоком, 24-м этаже расположены хайфлэты с увеличенной площадью и высотой потолков 3,3 м. Каждый хайфлэт будет иметь панорамные окна «в пол» с усиленным профилем. Это самое высокое жилое пространство во всем Академгородке.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета»

Единение с природой

Авторы концепции двора «Пульсара» объединили две стихии: природу и город. Здесь каждый найдет для себя идеальный отдых — можно уютно расположиться на лужайке с пледом и корзинкой для пикника, заняться йогой или, отпустив детей в безопасный закрытый двор, побыть наедине с собой. «Пульсар» создал для этого все условия.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета»

Новые технологии

«Пульсар» получил не только продуманную квартирографию и сервисы, автоматические двери на входе в лобби, но и современные технологические решения. Управление жизнью в комплексе интегрировано в единую IT-платформу «Умный дом» через мобильное приложение. С его помощью легко управлять датчиками температуры и клапанами в системе отопления, вести учет и производить коммунальные платежи, подавать заявки в управляющую компанию.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Группа Мета»

Подход девелопера

Команда «Группы Мета» считает, что дом бизнес-класса может быть целостным только тогда, когда девелопер сам наполняет и контролирует стрит-ритейл. Он должен дополнять картину сервисов дома кофейней, салоном красоты, уютным магазином здорового питания и так далее. Поэтому резиденты могут быть уверены в качестве предоставляемых услуг и высоком уровне сервиса.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте: groupmeta.ru

Девелопер проекта — «Группа Мета» — компания с 34-летним стажем, реализующая проекты бизнес- и комфорт-класса.

Прогрессивный подход «Группы Мета» позволяет создавать проекты с функциональными и технологичными решениями, гарантирующими высокий уровень жизни. В портфеле компании несколько знаковых проектов в Новосибирске, Томске и Краснообске, многие из которых отмечены федеральной премией Urban Awards.

ООО СЗ «СДК» | Проектная декларация на сайте наш.дом.рф