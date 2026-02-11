Силы ПВО за ночь сбили над Россией 108 БПЛА

В период с 23:00 10 февраля до 7:00 11 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 49 беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 29 БПЛА сбили над Ростовской областью, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря, три — над Астраханской областью, по два — над Брянской областью, Калмыкией и Татарстаном, по одному — над акваторией Азовского моря, Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, Крымом и Северной Осетией.

На юге Волгограда после удара БПЛА загорелась территория завода. В волгоградском городе Волжский беспилотник упал на территорию детского сада. В Ростовской области отразили атаку в 12 городах и районах — в Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, обесточены три частных дома, никто не пострадал. В Тульской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.