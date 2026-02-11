Лавров: РФ не меняет позиции, с которыми участвовала на переговорах в Абу-Даби

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет неизменной свою переговорную позицию по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

По словам господина Лаврова, Россия придерживается тех же принципов, с которыми ее делегация участвовала в трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби 4–5 февраля. «Мы эти позиции не меняем. Наша правда не подлежит изменениям. Президент четко обозначил цели СВО. Эти цели остаются неизменными»,— сказал дипломат.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной. Конкретных дат нового раунда переговоров на уровне экспертов пока нет, но Кремль рассчитывает на скорые контакты.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Дабы договориться».