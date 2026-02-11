Mains Lab: Россияне стали чаще лечить психические расстройства по ДМС

В 2025 году спрос на психологическую помощь в рамках ДМС вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, следует из данных компании Mains Lab, которые приводит ТАСС. При этом доля таких обращений в общем объеме пока все еще невелика и составляет всего 1%. Низкий показатель специалисты связывают с тем, что психологическая помощь не входит в стандартные программы добровольного медицинского страхования.

Общая частота посещений врачей по ДМС за год осталась стабильной: в среднем застрахованные обращаются за помощью чуть реже одного раза в два месяца. В стоматологическом сегменте среднее число обращений немного снизилось в январе — сентябре 2025 года.

Средний чек за визит к врачу вырос на 9% и достиг 2 908 рублей. Самым дорогостоящим направлением стала офтальмология, где средняя стоимость посещения превысила 4 тыс. рублей. В то же время наиболее бюджетными остаются посещения, связанные с болезнями органов дыхания, даже с учетом их подорожания до 2 418 руб.

Эксперты сервиса «Просебя» прогнозируют, что в ближайшие два года корпоративный спрос на комплексную поддержку ментального здоровья сотрудников увеличится на 25–30%. Бизнес перестает воспринимать психологическую помощь как «разовую социальную опцию», все чаще рассматривая ее как инструмент для в обеспечения устойчивости команд и стабильности рабочих процессов.

