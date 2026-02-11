Австралия и Евросоюз возобновляют переговоры о торговом соглашении

Австралия и Евросоюз возвращаются за стол переговоров по соглашению о свободной торговле, сообщил глава Министерства торговли Дон Фаррелл. На этой неделе австралийский министр обсудит в Брюсселе условия сделки с представителями Еврокомиссии.

«В Брюсселе я встречусь с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем и комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофом Хансеном, чтобы обсудить взаимовыгодное торговое соглашение. Правительство (премьер-министра Австралии Энтони.— "Ъ") Альбанезе намерено открыть новые рынки для наших экспортеров, создать больше рабочих мест в нашей экономике и сократить расходы для австралийцев»,— сообщил господин Фаррелл (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что Австралия примет только те условия, которые отвечают национальным интересам и будут открывать европейские рынки для сельскохозяйственных производителей.

Диалог по торговому соглашению между Австралией и Евросоюзом, начатый в 2018 году, был заморожен в 2021-м из-за дипломатического кризиса, произошедшего после отказа Канберры закупать французские подлодки. Переговорный процесс удалось восстановить лишь спустя год после прихода к власти в Канберре нового правительства, но прогресса в переговорах не последовало.