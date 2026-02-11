Самой высокооплачиваемой профессией в России в январе стал сварщик
В январе 2026 года рейтинг самых прибыльных профессий возглавили сварщики с медианной зарплатой 267,3 тыс. рублей. Рейтинг составил сервис hh.ru, статистику опубликовало «РИА Новости».
По данным hh.ru, в топ также вошли:
- дата-сайентисты — 250 тыс. руб.;
- devOps-инженеры — 216,8 тыс. руб.;
- риелторы — 203 тыс. руб.;
- геологи — 197,9 тыс. руб.;
«Предложения для этих специалистов сегодня в среднем в 2,5-3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом — в январе она составила 81 310 рублей»,— сообщила директор по исследованиям сервиса Мария Игнатова.