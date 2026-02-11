NYT: «Хамас» сможет оставить часть стрелкового оружия по мирному договору

США в рамках нового плана урегулирования в Газе могут разрешить палестинскому движению Хамас временно сохранить ограниченное количество стрелкового оружия, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, при этом от «Хамаса» потребуют полной сдачи всего тяжелого вооружения, способного угрожать Израилю. План, разработанный американской стороной во главе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом, должен быть передан «Хамасу» в ближайшие недели.

Точный механизм изъятия и дальнейшей судьбы оружия пока не определен. Израиль настаивает на полном разоружении Хамаса, заявляя, что не выведет войска из анклава до выполнения этого условия.

В феврале Армия обороны Израиля направила премьер-министру Биньямину Нетаньяху секретный доклад, в котором говорится о значительном усилении группировки «Хамас» в секторе Газа. Процесс начался после 10 октября 2025 года, когда в соответствии с «планом Трампа» в анклаве вступил в силу режим прекращения огня.

