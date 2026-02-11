После массового отключения электроснабжения во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после аварии на теплоэлектроцентрали во Владивостоке, случившейся 10 февраля. В ведомстве заявили, что за аварию ответственны сотрудники АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), которые, по данным следствия, исполнили свои обязанности ненадлежащим образом.

В ДГК утверждают, что причиной энергоаварии послужило «возгорание трансформатора, находящегося в ведении Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»)» на территории котельной «Вторая Речка». «Для выполнения работ по пожаротушению специалистами ДРСК от энергоснабжения были ограничены потребители в районе Второй Речки»,— указано в сообщении ДГК.

В ДРСК, в свою очередь, настаивают, что «отключение электроэнергии во Владивостоке было вынужденным» и не связано с оборудованием АО «ДРСК». «Отключение было связано с нарушением работы электрооборудования филиала "Приморские тепловые сети" АО «ДГК» (нарушение работы комплектного распределительного устройства 6 кВ с повреждением шинного моста)»,— сообщила пресс-служба компании.

По данным СКР, после аварии без электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения остались 73 многоквартирных дома и 7 образовательных учреждений столицы Приморья. По данным минэнерго региона, без электроснабжения остались 47 951 человек. Вечером 10 февраля электроснабжение потребителей было восстановлено.

Максимальное наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 293 УК РФ — исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.

Алексей Чернышев. Владивосток