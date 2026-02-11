Трамп выступил против аннексии Израилем территорий на Западном берегу

Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что он не поддерживает аннексию Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом он заявил в интервью Axios.

«У нас сейчас достаточно тем для размышлений. Нам не нужно заниматься вопросом Западного берега»,— заявил господин Трамп.

Это заявление прозвучало после решения израильских властей изменить правила регистрации земли и приобретения собственности на Западном берегу реки Иордан. Инициатива разрешает немусульманам покупать земли на Западном берегу, а также делает публичным реестр недвижимости, находящейся в этом районе. Правозащитники обвинили правительство Биньямина Нетаньяху в «фактической аннексии» территорий Палестинской автономии.

Представители США сообщили Axios, что они обеспокоены решением израильского кабинета и все еще изучают его последствия. «Стабильность на Западном берегу обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели этой администрации по достижению мира в регионе»,— заявил изданию представитель Белого дома.

