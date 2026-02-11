Эрдоган назначил главного прокурора Стамбула новым министром юстиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека на должность министра юстиции. Решение главы государства опубликовала Официальная газета Турецкой Республики.

Господин Гюрлек в марте прошлого года выдал ордер на арест оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается ключевым соперником Реджепа Эрдогана. Задержание произошло за несколько дней до того, как господин Имамоглу был объявлен кандидатом от Республиканской народной партии на президентских выборах 2028 года. AFP отмечает, что Акын Гюрлек неоднократно обвинялся оппонентами в преследовании соперников господина Эрдогана.

Причины перестановок в правительстве Турции пока не назывались. На новой должности господин Гюрлек сменит Йылмаза Тунча, который руководил министерством юстиции с июня 2023 года.