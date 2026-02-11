СКР начал расследовать подрыв автомобиля во Фрязино

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия в подмосковном Фрязино, где на железнодорожном переезде в автомобиле произошел взрыв неустановленного устройства. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СКР.

Сейчас специалисты проводят допросы, отметили в ведомстве. Планируется назначить взрыво-техническую и судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщили «РИА Новости» в СКР по региону, взрывное устройство сработало под автомобилем Nissan Patrol на Вокзальной улице. Водитель, находившийся в машине, получил осколочное ранение голени и был госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Возбуждено уголовное дело.