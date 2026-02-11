Пеплопад обрушился на 32 населенных пункта на Филиппинах

Активность вулкана Майон привела к пеплопаду минимум в 32 населенных пунктах на Филиппинах. Как сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, в районах наблюдаются пирокластические потоки — раскаленные смеси газа, пепла и камней.

Также специалисты зафиксировали повышенный уровень диоксида серы, что свидетельствует о движении магмы в подземных каналах. Вместе с тем с начала февраля в районе вулкана зарегистрировано около 470 случаев обвала камней.

Майон высотой около 2,5 тыс. м находится на острове Лусон и считается самым активным вулканом страны. Его извержение в 1814 году стало одним из самых разрушительных — тогда погибли около 1,2 тыс. человек.