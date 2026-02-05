Стройка ушла в минус

Потребление цемента в России в январе может снизиться на 20–30% год к году. Отгрузки оказались минимальными более чем за 15 лет. Это объясняется в том числе аномальными почти для всей страны морозами и рекордными снегопадами, остановившими бетонирование и другие работы на стройках. Погодный фактор наложился на общее снижение строительной активности.

Объем потребления цемента в январе 2026 года может снизиться на 20–25% год к году, прогнозируют в ассоциации «Союзцемент». На начало февраля, по данным организации, был установлен антирекорд по сбыту. В консалтинговой компании СМПРО предполагают, что в январе потребление цемента в России снизится на 30% год к году. Показатель может стать самым низким с 2010 года. В «Цемросе» говорят о падении потребления на 25% и отгруженных объемах, сопоставимых с кризисными 2008–2009 годами. Самая тревожная ситуация в Сибири, на Урале, Северном Кавказе и юге России, говорят в компании.

Январское падение потребления цемента существенно превосходит прошлогоднее.

За весь 2025 год в целом показатель сократился на 9% год к году, в декабре — на 2,9%, следует из данных «Союзцемента». Около половины январского снижения спроса, по мнению организации, обеспечено погодой — холодами и обильными снегопадами почти по всей стране. О влиянии климатического фактора говорит и исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий. Метеорологическая служба МГУ им. М. В. Ломоносова ранее указывала, что в Москве минувший январь стал самым снежным за последние 203 года.

Цемент не единственный сегмент на рынке стройматериалов, столкнувшийся со спадом. Гендиректор ППК «Технониколь» Владимир Марков также говорит о снижении спроса на гидроизоляцию, кровельные материалы в январе, хотя в декабре продажи, напротив, росли.

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев говорит, что холода и осадки сейчас сказываются на темпах строительства в большинстве регионов. Речь не о полной остановке, а о значительном замедлении темпов работ и увеличении их стоимости, поясняет он. Полная зимняя консервация объекта, по словам эксперта, редкое явление. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев поясняет, что при температуре ниже минус 15 градусов и обильных снегопадах бетонные работы на стройках не ведутся. Он добавляет, что снегопады также могут нарушить логистику подвоза бетона и сломать безостановочный цикл его литья.

Одновременно, по словам господина Ручьева, не ведутся работы по устройству внешних стен и внутренних перекрытий, если не обеспечен закрытый тепловой контур или не ведется подача тепла. Хусейн Плиев отмечает, что останавливаться в морозы также могут различные виды земляных работ и все «мокрые» процессы. Последние при температуре ниже плюс пяти требуют специальных методов, поясняет он. Но погодный фактор обычно изначально закладывается в строительный цикл и не оказывает влияния на общие сроки строительства, поясняет Александр Ручьев. Хотя господин Плиев считает срыв сроков одним из возможных рисков для бизнеса. Он несет за собой штрафы и репутационные потери, поясняет эксперт.

Для цементной промышленности продиктованное похолоданием снижение спроса накладывается на давление других негативных факторов.

Основной из них — снижение темпов строительства. В 2025 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов сократился на 2% год к году, до 44,6 млн кв. м. В «Союзцементе» обращают внимание также на сокращение числа запусков новых проектов. Январь, по мнению аналитиков, продолжает негативную тенденцию, которая прослеживается на рынке с весны 2025 года. Текущую динамику они тем не менее называют тревожным сигналом для всей строительной отрасли.

Зима в целом считается периодом низкого спроса на цемент. Хусейн Плиев называет январь месяцем минимальной строительной активности в Москве и Московской области. На юге страны этот период, по его словам, короче, на севере и в Сибири — длиннее. Евгений Высоцкий говорит о том, что в целом зимой потребление цемента отстает от летнего в среднем в два-три раза. Тем не менее ранее в СМПРО не исключали, что по итогам всего 2026 года потребление цемента в России может сократиться на 5,6% год к году при реализации пессимистичного сценария. Хотя многое зависит от дальнейшего влияния на отрасль макроэкономических факторов, говорят в «Союзцементе».

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова