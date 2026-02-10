Анна Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

28-я ракетка мира россиянка Анна Калинская обыграла занимающую 18-е место в мировом рейтинге американку Эмму Наварро во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дохе.

Матч продлился 2 часа 7 минут и завершился со счетом 7:5, 2:6, 6:2 в пользу российской теннисистки. В следующем раунде ее соперницей станет украинка Элина Свитолина, располагающаяся на девятой строчке классификации WTA. Ранее они играли друг против друга трижды, все три встречи остались за украинской теннисисткой.

Турнир в Дохе, общий призовой фонд которого превышает $4 млн, завершится 14 февраля. В прошлом году победительницей состязания стала американка Аманда Анисимова.

