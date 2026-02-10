Объем турпотока в Апшеронский район в 2025 году вырос на 23%

В 2025 году Апшеронский район Краснодарского края принял около 365 тыс. гостей, что на 23% больше, чем в предшествующем году. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал глава муниципального образования Алексей Передереев.

«Такая динамика связана, прежде всего, с активным развитием санаторно-курортного комплекса и красотой природных достопримечательностей района. Апшеронский район — одна из самых привлекательных для туристов горных территорий нашего края»,— отметил Алексей Передереев. Среди наиболее популярных мест он назвал Азишские пещеры, Гуамское ущелье, пещеру Нежную, ряд водопадов и смотровых площадок, включая Орлиную полку.

По словам Алексея Передереева, в Апшеронском районе гостей принимают 77 средств размещения разного уровня. В летний и зимний периоды их загрузка может достигать 100%. «Это связано с периодом отпусков в теплые месяцы, а в холодное время года — с длинными зимними каникулами»,— пояснил глава района.

Маргарита Синкевич