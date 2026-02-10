Сборная Швеции завоевала золото Олимпиады в турнире смешанных пар по керлингу

Сборная Швеции обыграла команду США в финале турнира смешанных пар по керлингу на Олимпийских играх в Милане и Кортина д'Ампеццо. Матч завершился со счетом 6:5.

Для 31-летнего Расмуса Врано эта медаль — третья на Олимпиадах, после золота Пекина и серебра Пхёнчхана в «классическом» керлинге. Для его младшей сестры, 28-летней Изабеллы Врано, — первая.

Сборную США на турнире представляли Кори Дропкин и Кори Тиес. Оба ранее олимпийских медалей не завоевывали.

Программа керлинга на Олимпиаде в Италии продолжится турнирами мужских и женских команд. Медали будут разыграны 20-22 февраля.

Арнольд Кабанов