Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» досрочно вышел в play-off КХЛ

Ярославский «Локомотив» гарантировал участие в play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на выезде обыграв «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина.

Счет в середине второго периода открыл Максим Шалунов. В концовке третьего игрового отрезка, поразив пустые ворота соперника, итоговый счет установил Никита Кирьянов.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. После вторничной победы на счету ярославцев стало 77 очков в 55 матчах. «Шанхайские Драконы», занимающие девятое место на Западе с 47 очками в 54 встречах, лишились математических шансов обойти соперника.

«Локомотив» ни в одном из полных сезонов КХЛ не пропускал play-off. Исключением стал омраченный трагедией чемпионат-2011/12. В его начале игроки и сотрудники погибли в авиакатастрофе — на взлете разбился Як-42, на котором команда отправлялась на выездной матч с минским «Динамо». «Локомотив» быстро возродился, но тот сезон в итоге провел в Высшей хоккейной лиге — втором по силе дивизионе.

В сезоне-2024/25 ярославская команда впервые в истории завоевала Кубок Гагарина. В финальной серии она со счетом 4:1 превзошла челябинский «Трактор».

Арнольд Кабанов