В Сочи вновь включили сирены оповещения об угрозе БПЛА

В Сочи вечером 10 февраля вновь объявлена угроза возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили власти города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Горожанам рекомендовано оставаться в помещениях, не подходить к окнам и при возможности укрываться в комнатах без окон, коридорах, ванных или кладовых. Тем, кто находится на улице, советуют укрыться в цокольных этажах зданий, подвалах, тоннелях, подземных переходах и парковках.

Использование автомобилей в качестве укрытия и нахождение у стен многоквартирных домов считается опасным. Власти также призвали очевидцев воздержаться от фото- и видеосъемки, а также публикации в социальных сетях информации о работе ПВО, беспилотниках и их обломках, действиях оперативных служб и средствах защиты объектов.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и ожидать официального сигнала об отмене угрозы. Для экстренной связи действует номер 112.

Вячеслав Рыжков