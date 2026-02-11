Командированные разъехались по квартирам

Апартаменты и квартиры в 2025 году сформировали 18% бронирований размещения деловых туристов. За год значение выросло на 4 процентных пункта. Это связано с нехваткой в отдельных городах гостиничного фонда, ростом предложения и стремлением оптимизировать бюджеты. Квартиры и апартаменты обходятся командированным вдвое дешевле отелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доля апартаментов и квартир в структуре бронирований деловых туристов в 2025 году составила 18%, увеличившись на 4 процентных пункта год к году, подсчитали в сервисе «Островок Командировки». Руководитель сервиса для планирования путешествий «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков говорит, что доля апартаментов и апарт-отелей в структуре бронирований деловых туристов за 2025 год выросла с 9,8% до 12,9%. Число заказов при этом увеличилось на 70%. В «Аэроклубе» заметили рост на 17% год к году.

В сервисе «Островок Командировки» замечают, что выше всего доля квартир и апартаментов в структуре продаж размещения в небольших городах и отдаленных населенных пунктах.

Например, в Норильске в 2025 году они сформировали 76% бронирований, в Новом Уренгое —– 58%, в Нижнем Тагиле — 54%, а в Зеленоградске — 46%. «В крупных городах хорошо развиты отельные сети и небольшие гостиницы, но в некоторых локациях апартаменты становятся единственным возможным вариантом размещения»,— поясняет руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге доля апартаментов в структуре спроса деловых туристов составляет всего 2%, замечают в «Аэроклубе».

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова говорит, что важную роль играет специфика командировки. В городах с промышленными и инфраструктурными проектами деловые поездки часто связаны с вахтовыми, строительными и монтажными работами, где сотрудники приезжают не на один-два дня, а на неделю и дольше, поясняет она.

Эксперт говорит, что в 2025 году средняя продолжительность проживания бизнес-туристов в квартирах и апартаментах составляла шесть ночей, а в отелях — три дня.

Важным фактором может быть и стремление оптимизировать бюджеты. Степан Мастрюков говорит, что в январе—феврале 2026 года средняя стоимость ночи, проданной деловым туристам в отелях, составила 10 тыс. руб., в апартаментах — 5,5 тыс. руб. Он замечает, что такие варианты размещения популярны не только внутри страны, но и за рубежом. Например, в Испании, Вьетнаме и Белоруссии они формируют 8,8–14,3% бронирований со стороны российских деловых туристов.

Рост спроса может повышаться и с расширением предложения: сейчас платформы активно запускают возможности для бронирования туристического жилья. Так, на сервисе «Островок Командировки» количество подключенных по прямым контрактам апартаментов за год выросло на 68%. Согласно подсчетам ЦИАН, на конец октября 2025 года на рынке посуточной аренды России сдавались 332 тыс. уникальных лотов. Год к году показатель вырос на 17%. Активно выходить на этот рынок собственники жилья стали с постепенным насыщением рынка долгосрочной аренды, что уже привело к росту числа профессиональных управляющих компаний (см. “Ъ” от 28 октября 2025 года).

Александра Мерцалова