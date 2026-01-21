«Давос-2026 превратился в экстренное заседание мировой элиты»

Начавшийся в Давосе ВЭФ привлек пристальное внимание прессы из Европы, Америки и Азии. Обозреватели подчеркивают, что, несмотря на громкие заявления политиков, больше всего представителей на форуме — от бизнеса. При этом обсуждение экономических проблем на форуме, скорее всего, будет превалировать над политическими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«ВЭФ — американский: более четверти участников приезжают из США»

Американцы доминируют на встрече в Давосе больше, чем когда-либо прежде. При этом китайцы представлены относительно небольшой делегацией. В СМИ, пишущих про ВЭФ, будет доминировать геополитика. Но большинство участников форума не являются политиками. В Давос приехали более 900 руководителей компаний, в том числе таких крупных, как Microsoft, Amazon и с недавних пор Nvidia. Присутствуют многочисленные компании из банковского и медиасекторов. Инвесторы, фармацевтические компании, консультанты по менеджменту и университеты также заметно представлены.

Значительную роль играют и компании энергетического и сырьевого секторов. А вот представительство автомобильной промышленности, которая важна для многих европейских стран, сравнительно невелико. Единственная европейская компания, которая может конкурировать с фирмами США по уровню представительства,— это немецкая Siemens. Она отправляет восемь представителей — столько же, сколько компания-разработчик программного обеспечения Salesforce и инвестфонд BlackRock.

Давос столкнулся с двумя проблемами. И, возможно, Трамп — меньшая из них

Ежегодная конференция Всемирного экономического форума, известная как Давос, всегда имела проблемы с имиджем. Представьте себе группу людей, прибывающих на частных самолетах, чтобы поесть стейк и принять участие в дискуссиях о борьбе с бедностью и изменением климата (среди прочих благородных целей), одновременно чокаясь бокалами с коктейлями с другими богатыми людьми и стремясь сделать друг друга еще богаче.

Но Давос-2026 превратился в своего рода экстренное заседание мировой элиты, призванное противостоять двум одновременным, в конечном счете взаимосвязанным угрозам.

Есть слон в комнате — президент Дональд Трамп, разжигающий торговые войны. А еще есть другая, гораздо более сложная сила, угрожающая дестабилизацией глобального порядка, известная как К-образная экономика. Этот термин, популяризированный экономистом Питером Этуотером, относится к начавшемуся в 2020 году разрыву между имущими и неимущими. Хотя пандемия затронула всех одновременно, восстановление после этого потрясения происходило по двум расходящимся путям: обеспеченные становились богаче, а бедные — беднее.

Сильное неравенство по своей природе дестабилизирует ситуацию — история знает множество примеров. Достаточно взглянуть на заголовки новостей из Ирана за последние недели, чтобы увидеть, как риски проявляются в реальном времени. Годы высокой инфляции и бесхозяйственности подорвали благосостояние среднего класса, а коррупция на высоком уровне позволила горстке бизнесменов обогатиться за счет государства. Если участники Давосского форума хотят извлечь уроки из прошлого, им следует не ограничиваться пустыми словами, а обратить внимание на ускоряющийся раскол в этой области.

Давосский диалог дает платформу для активизации приверженности многостороннему диалогу

Эта встреча дает площадку для попыток участвующих американских представителей оправдать силовое использование администрацией США пошлин и меркантильного подхода к геополитике. Причем страны, вероятно, угрозами заставят придерживаться экономических приоритетов США. А заявления Китая в Давосе предлагают совершенно иное видение по сравнению с тем, что исповедуют США. Китай призывает к расширению диалога и обменов, к большему консенсусу в вопросах сотрудничества и к практике подлинно многостороннего подхода. Он выступает за совместное построение открытой мировой экономики, за содействие более инклюзивному, устойчивому и выгодному для всех развитию и за привнесение стабильности и позитивной энергии в глобальный рост.

Форум в Давосе ставит мир «на край пропасти» и призывает к «диалогу» перед лицом опасности конфронтации

Давосский форум ставит рекорды по количеству участников, но при этом демонстрирует уровень пессимизма, невиданный со времен пандемии. Более 3 тыс. политических и деловых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и ведущих мировых предпринимателей и банкиров, примут участие в более чем 200 заседаниях, стремясь вселить оптимизм в глобальную экономику, которой грозит множество рисков снижения темпов роста. «Дух диалога» — девиз, предложенный для этого форума президентом форума норвежцем Берге Бренде. Этот дух крайне необходим, учитывая заявления и прогнозы, сделанные еще до начала встреч. Один из таких примеров очевиден — заявление министра финансов США Скотта Бессента, которое вызвало самые серьезные опасения, когда он предупредил ЕС, что ответные меры против его страны из-за Гренландии «были бы крайне неразумны».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик