Немка Таубиц взяла золото в соревнованиях саней-одиночек на ОИ, Олесик — 13-я

Немка Юлия Таубиц завоевала золотую медаль Олимпийских игр в состязании среди женщин на одноместных санях. По итогам четырех попыток он показал результат 3 минуты 30,625 секунды.

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Серебряную медаль выиграла латвийка Элина Бота, отставшая от победительницы на 0,918 секунды. Третьей стала американка Эшли Фаркухарсон (+0,957). Российская саночница Дарья Олесик показала время 3 минуты 33,210 секунды и заняла 13-е место.

29-летняя Юлия Таубиц впервые завоевала медаль на Олимпийских играх. В Пекине она стала седьмой в соревновании саней-одиночек. На счету немки 15 медалей чемпионатов мира, из которых 8 — высшего достоинства.

Таисия Орлова