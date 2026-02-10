EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против Тимати и Аркадия Дворковича

Евросоюз планирует ввести санкции против российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов), президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и бывшего президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Певец Тимати

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Певец Тимати

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным издания, под санкции также попадут 81-летний директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили и театральный продюсер Игорь Соломин. EUobserver пишет, что в общей сложности в новый «черный список» Европы будут занесены 29 российских граждан. По мнению ЕС, все внесенные в санкционные списки люди поддерживают специальную военную операцию на Украине.

В конце января ЕС ввел ограничения в отношении российских журналистов Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Марии Ситтель, а также артиста балета и актера Сергея Полунина и рэпера Романа Чумакова (Рома Жиган). Сейчас Евросоюз готовит 20-й пакет антироссийских санкций.