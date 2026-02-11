Объем рынка фешен-ресейла в 2025 году вырос до 253 млрд рублей

Рост рынка фешен-ресейла в России замедлился, выяснил «Ъ». Если по итогам 2023 года его объем вырос на 30% год к году, то в 2024 году динамика была уже на уровне 15%, а в 2025 году — 10%. В денежном выражении в 2025 году рынок составил 253 млрд руб., оценивают в Fashion Consulting Group (FCG).

Интерес российских потребителей к покупке брендовых вещей в ресейле снижается, отмечает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. Она связывает это в том числе со сменой поколений: зумерам важна цена товара, и они купят скорее новую реплику на маркетплейсе, чем поношенный оригинал в ресейле.

Замедление роста объемов рынка, а также изменение моделей потребления привели к кризису одного из старейших игроков сегмента — компании Second Friend Store. Как пояснила «Ъ» ее основательница Анна Любан, компания не смогла выбраться из финансового кризиса.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Люкс переживает стресс».