Люкс переживает стресс

С российского фешен-рынка может уйти одна из старейших платформ для люксового ресейла — Second Friend Store. Компания, управляющая этим бизнесом, решила начать процедуру банкротства, так как не справилась с финансовой нагрузкой. Рынок фешен-ресейла в России переживал бурный рост после ухода зарубежных брендов из страны, однако к 2026 году он был исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Сэконд фрэнд стор», управляющее одной из старейших российских платформ для люксового ресейла Second Friend Store (SFS), объявило о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, обнаружил “Ъ” на «Федресурсе». Основательница и глава SFS Анна Любан пояснила “Ъ”, что решение о банкротстве компания приняла из-за того, что не смогла справиться с финансовой нагрузкой. Проекту не удалось вовремя привлечь инвестиции, чтобы сохранить уровень продаж при снижении покупательной способности, добавила она. «Бизнес ориентировался на средний класс, который в России сейчас "размывается". Люди становятся либо богаче и перестают покупать на вторичном рынке, либо беднее, и тогда наш продукт им не по карману»,— отметила госпожа Любан.

Однако, по словам Анны Любан, есть и альтернативный банкротству сценарий — компания может быть выкуплена за долги. Она не уточнила, есть ли претенденты на бизнес.

SFS создан в 2011 году бывшим менеджером «Ренессанс-Капитала» Анной Любан. Компания называет себя первой в России «селективной ресейл-платформой для продажи и покупки вещей люксовых и премиальных брендов». У компании есть шоурум в центре Москвы. Там можно купить вещи люксовых брендов, в том числе ушедших из РФ: Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel. Согласно СПАРК, по итогам 2024 года выручка ООО «Сэконд фрэнд стор» выросла на 10% год к году, до 72,2 млн руб. Чистая прибыль хотя и выросла почти на треть, составила 934 тыс. руб.

Как указано в сообщении на «Федресурсе», один из кредиторов SFS — ООО «Купишуз», основное юрлицо маркетплейса Lamoda. Из данных арбитражной картотеки следует, что в конце 2025 года Lamoda отсудила у SFS 3,2 млн руб. за неоплаченные «услуги по размещению объявлений и оформлению заказов покупателей», а также неустойку в размере 222 тыс. руб. В январе SFS обжаловал это решение. В Lamoda отметили, что незнакомы с этой ситуацией, и от комментариев отказались. У Lamoda и SFS был совместный проект: в 2022 году компании запускали на маркетплейсе раздел Resale.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Рынок ресейла, в частности люксового, начал резко расти после февраля 2022 года, когда многие зарубежные бренды ушли из РФ. По данным Fashion Consulting Group (FCG), по итогам 2023 года объем фешен-ресейла в России составил 200 млрд руб., увеличившись на 30% год к году и заняв 6% совокупного оборота продаж одежды и обуви. Как отмечает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс, после 2023 года рост рынка в денежном выражении сохранился, но был более умеренным. В 2024 году он увеличился примерно на 15%, до 230 млрд руб., а в 2025-м — уже на 10%, до 253 млрд руб. Сейчас ресейл встраивается в бизнес-модель крупных ритейлеров, превращаясь из отдельной ниши в C2C-сервис, говорит госпожа Лебсак-Клейманс.

Интерес российских потребителей к покупке именно брендовых вещей в ресейле снижается, отмечает эксперт. Она связывает это в том числе со сменой поколений. «Для зумеров важнее цена, а не статусность бренда»,— говорит Анна Лебсак-Клейманс.

Крупные сервисы, специализирующиеся на продаже подержанных вещей, снижения интереса аудитории к люксовым брендам пока не замечают. Так, на «Авито» продажи, например, вещей бренда Hugo по итогам 2025 года выросли на 60% год к году, Givenchy — на 51%, Balenciaga — на 27%, Loro Piana — на 15%. Для сравнения: продажи подержанной одежды от российских брендов на той же платформе по итогам января—ноября 2025 года выросли на 9%, у самых популярных марок рост был в пределах 30%.

Виктория Колганова, Дарья Андрианова