Петр Гуменник получил 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник получил 86,72 балла по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он выступал первым, всего на лед выйдут 29 фигуристов.

Фото: Claudia Greco / Reuters

Из прыжковых элементов Гуменник исполнил каскад четверной флип—двойной тулуп (вместо заявленного тройного тулупа), четверной лутц и тройной аксель. Техническая оценка программы 23-летнего россиянина — 48,43, за компоненты он получил 38,29.

Из-за проблем с авторскими правами действующему чемпиону России экстренно пришлось менять музыку для проката. Вместо саундтрека из фильма «Парфюмер» он выбрал Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

Арнольд Кабанов

