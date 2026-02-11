Одна из старейших платформ люксового ресейла в России решила обанкротиться

ООО «Сэконд фрэнд стор», управляющее одной из старейших российских платформ для люксового ресейла Second Friend Store (SFS), объявило о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве.

Основательница и глава SFS Анна Любан пояснила «Ъ», что компания не справилась с финансовой нагрузкой. «Бизнес ориентировался на средний класс, который в России сейчас “размывается”. Люди становятся либо богаче и перестают покупать на вторичном рынке, либо беднее, и тогда наш продукт им не по карману»,— отметила она. Проекту не удалось вовремя привлечь инвестиции.

По данным СПАРК, выручка компании по итогам 2024 года составила 72,2 млн руб., чистая прибыль — 934 тыс. руб. Среди кредиторов SFS — маркетплейс Lamoda, который отсудил у платформы 3,2 млн руб. за неоплаченные услуги.

Рынок люксового ресейла в России резко рос после ухода зарубежных брендов, но к 2026 году потенциал роста был исчерпан. По данным Fashion Consulting Group, после 2023 года рост стал умереннее: в 2024 году рынок вырос на 15%, до 230 млрд руб., а в 2025-м — уже на 10%, до 253 млрд руб. «Для зумеров важнее цена, а не статусность бренда»,— отмечает гендиректор FCГ Анна Лебсак-Клейманс.

