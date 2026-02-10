Металл режут по сезону

Темпы падения производства стали в январе в годовом выражении оказались более выраженными, чем в первый месяц 2025 года. Традиционные сезонные факторы сейчас могли совпасть со структурными проблемами со спросом. Аналитики отмечают, что более предметно ситуацию по всему году можно будет оценить весной.

По итогам января российские металлурги произвели 4,5 млн тонн чугуна, 5,6 млн тонн стали, 5 млн тонн проката и 0,7 млн тонн труб, согласно предварительным данным корпорации «Чермет». Год к году выпуск стали снизился на 5,4%, готового проката — на 2,3%, труб — на 17,2%, производство чугуна выросло на 0,6%. Относительно декабря 2025 года выплавка стали сократилась на 3,4%. Выпуск чугуна, готового проката и труб в месячном сравнении не изменился.

Динамика ухудшилась относительно показателей января 2025 года к январю 2024 года: тогда производство стали снижалось на 2,2%, труб — на 0,8%, выпуск готового проката и чугуна рос на 1,1% и 3,1% соответственно. Опрошенные металлурги отказались комментировать месячную динамику.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что для российской металлургии январь — традиционно слабый месяц, но в этом году он пришелся на пониженную базу 2025 года. «Рекордно низкие поставки лома и слабая загрузка мощностей указывают и на структурно слабый спрос, из-за чего текущий январь выглядит хуже обычного»,— добавляет он.

4,6 процента составило снижение производства стали в России по итогам 2025 года, по данным «Чермета»

Эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павел Гамов поясняет, что исторически на первый месяц года одновременно давят три фактора: остановка части доменных и прокатных мощностей под ремонты, провал строительной активности и логистики из-за праздников и сдвиг заказов крупных потребителей на конец квартала. «В этом году еще стоит учитывать ужесточение условий по ипотеке с февраля, что влияет на спрос и активность девелоперов»,— поясняет он.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что факторы сезонности и новогодних праздников могли оказать дополнительное негативное влияние на спрос в январе, но это не меняет общую картину в секторе черной металлургии. В целом, по его словам, российский рынок сталкивается с избытком предложения, вызванным замедлением деловой активности из-за высоких ставок.

Спрос и цены на экспортных рынках также находятся под давлением, так как Китай продолжает экспортировать объемы, значительно превышающие средние исторические уровни, продолжает господин Красноженов.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, если негативная динамика сохранится в феврале—марте и не будет компенсирована ускорением во втором квартале, то вероятность пересмотра годового прогноза по производству стали в сторону снижения существенно вырастет. Хотя Павел Гамов считает восстановление выпуска в феврале—марте вероятным. По его словам, стальные полуфабрикаты могут показать быстрый краткосрочный отскок за счет экспорта в Турцию, на Ближний Восток и в Азию, где спрос на передел под прокатку стабильнее строительного потребления в РФ. Длинный прокат для строительства традиционно оживает ближе к концу февраля — марту, добавляет господин Гамов.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлер Аналитические технологии» Никанор Халин прогнозирует, что внутренний рынок стали останется слабым в первом квартале, что отразится и на финансовых результатах компаний, но вероятно постепенное восстановление спроса во втором-третьем кварталах текущего года. Как считает эксперт, данные по выпуску и потреблению стали в весенние месяцы будут иметь ключевое значение для понимания динамики рынка в 2026 году. Борис Красноженов говорит, что крупнейшие российские комбинаты уже сократили выплавку стали в прошлом году, и дальнейшее снижение, по его мнению, упирается в технологические ограничения. Но, добавляет аналитик, нельзя исключать сокращения производства небольшими предприятиями, которые работают на электродуговых мощностях.

