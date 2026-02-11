«Гарант-Инвест» Алексея Панфилова лишается торгового центра в Москве

Финансово-промышленная корпорация (ФПК) «Гарант-Инвест» Алексея Панфилова, ряд структур которой подвергается процедурам банкротства, лишается активов. Торговый центр «Москворечье» на юге Москвы перешел структурам Сбербанка, являющегося залогодержателем части объектов недвижимости.

100% долей в ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» перешли к компании «Айсар», связанной со Сбербанком, следует из базы СПАРК. Источники «Ъ» связывают это с невыполнением обязательств по кредиту. Теперь на балансе «Айсара» находится ТЦ «Москворечье» площадью 30 тыс. кв. м, оцененный экспертами в 3,2 млрд руб.

Сбербанк также является залогодержателем других активов группы: ТЦ «Коломенский», ТРК «Перово Молл», сети «Смолл» и ТК «Пражский град». Впоследствии они могут перейти в портфель УК «Сампа» под управлением Сбербанка, считают источники.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что УК «Сампа» готова рассмотреть управление объектами в рамках процедур банкротства, но «приобретать объекты в собственность не планирует».

Возможная утрата активов ФПК «Гарант-Инвест» становится неизбежной на фоне отзыва лицензии у банка, дефолта по облигациям и отсутствия средств для выполнения обязательств, отмечает собеседник «Ъ». Совокупную стоимость всего портфеля компании эксперты оценивают в 32–33 млрд руб.

