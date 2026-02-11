Залог распадается на метры

Финансово-промышленная корпорация (ФПК) «Гарант-Инвест» Алексея Панфилова, ряд структур которой подвергается процедурам банкротства, похоже, лишается своих активов. Как стало известно “Ъ”, принадлежавший бизнесмену торговый центр «Москворечье» на юге Москвы уже перешел структурам Сбербанка (MOEX: SBER) — залогодержателя части объектов недвижимости «Гарант-Инвеста».

О том, что 100% долей в ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» полностью перешли ООО «Айсар», которое контролируется ООО «СБК Проект», связанным со структурами Сбербанка, “Ъ” узнал из базы данных СПАРК. Источники “Ъ” пояснили, что смена собственника может объясняться невыполнением ФПК «Гарант-Инвест» обязательств по кредиту. Залогодержателем ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» выступал Сбербанк.

Теперь на балансе ООО «Айсар» находится торговый центр «Москворечье» общей площадью 30 тыс. кв. м на Каширском шоссе в Москве. Партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько оценивает рыночную стоимость объекта в 3,2 млрд руб.

Сбербанк также является залогодержателем торгового центра «Коломенский» (3,1 тыс. кв. м), торгово-развлекательного комплекса «Перово Молл» (13,6 тыс. кв. м), сети районных торговых центров «Смолл» и торгового комплекса «Пражский град» (2,8 тыс. кв. м). Позже все эти активы, включая торгцентр «Москворечье», могут перейти в портфель УК «Сампа» под управлением Сбербанка, считает собеседник “Ъ” на рынке недвижимости. Впоследствии «Сампа» выставит объекты на продажу, предполагает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

В пресс-службе Сбербанка заявили “Ъ”, что в отношении структур «Гарант-Инвеста» подано несколько заявлений о банкротстве, и в случае если в рамках этих процедур будет принято решение о привлечении управляющей компании, то УК «Сампа» готова рассмотреть выполнение функций по управлению торговыми комплексами. Однако, добавляют в пресс-службе банка, приобретать объекты в собственность УК «Сампа» не планирует. В УК «Сампа» воздержались от комментариев. С представителями ФПК «Гарант-Инвест» связаться не удалось. В ноябре 2025 года стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал членов правления «Гарант-Инвеста», в том числе основателя компании Алексея Панфилова.

ФПК «Гарант-Инвест» основана в 1993 году. К осени 2025 года в портфеле компании находилось 16 объектов недвижимости, в том числе 13 торгцентров районного формата. В прошлом году компания лишилась нескольких топ-менеджеров. В частности, посты покинули гендиректор ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» и ООО «Лендлорд» Анна Гаришина, гендиректор ООО «Гарантстройинвест» и ООО «Монитор-Тайм» Дмитрий Леонов, гендиректор ООО «ТЦ "Пражский град"» и ООО «ТЦ "Коломенский"» Анастасия Соболева (см. “Ъ” от 4 декабря 2025 года).

Другие структуры группы тоже испытывают проблемы. В декабре 2024 года Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест», входящего в корпорацию. Тогда в компании заявили, что это не окажет влияния на деятельность объектов недвижимости, поскольку стоимость активов превышает долговые обязательства, составлявшие на тот момент не менее 33 млрд руб. Но спустя четыре месяца кредитная организация не смогла исполнить обязательств по выкупу облигаций на сумму 2,83 млрд руб., аргументируя это неблагоприятной экономической ситуацией. Позже компания допустила несколько дефолтов по облигациям, хотя и объявила о начале реструктуризации задолженности.

В октябре 2025 года банк ПСБ инициировал банкротство Алексея Панфилова и компании «Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"», эмитента облигационных выпусков. Потеря активов ФПК «Гарант-Инвест» неизбежна в условиях отзыва лицензии у банка, дефолта по облигациям и отсутствия средств для выполнения обязательств перед государством и банками, отмечает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в ФПК «Гарант-Инвест». По его данным, ФПК «Гарант-Инвест» может лишиться других проектов, заложенных в банках. Совокупную стоимость всего портфеля ФПК «Гарант-Инвест» Марина Малахатько оценивает в 32–33 млрд руб.

