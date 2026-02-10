В Херсонской области две девочки пострадали при ударе БПЛА

Две девочки девяти и десяти лет пострадали при ударе БПЛА в Великой Лепетихе Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Дети получили осколочные ранения головы и лица. Зампред регионального правительства Сергей Черевко сообщил ТАСС, что одна из девочек направлена в Крым. Другая будет проходить лечение в Генической больнице. «У девочек ранение средней степени тяжести — это по предварительной оценке. Но поскольку это ранение головы и глаз, то этому будут уделять особое внимание»,— сказал господин Черевко.

В 16:39 мск Владимир Сальдо объявил опасность БПЛА. С утра губернатор сообщал об атаках ВСУ на Новую Каховку, Каховку, Гладковку и другие населенные пункты. Повреждены автомобили, частные и многоквартирные дома, социальные объекты.