Торговые центры лишились топ-менеджеров

В ФПК «Гарант-Инвест», владеющей в Москве, в частности, такими торговыми центрами районного формата, как «Галерея “Аэропорт”», «Перово молл», «Пражский град», своих должностей лишились три топ-менеджера, отвечающие за управление в том числе этими объектами. Функции управления компания решила взять на себя. У «Гарант-Инвест» начались серьезные проблемы год назад с отзыва лицензии у одноименного банка, затем последовало невыполнение компанией своих обязательств по облигациям на сумму 2,83 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в данных из ЕГРЮЛ, в конце ноября 2025 года свои посты покинули гендиректор ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» и ООО «Лендлорд» Анна Гаришина, гендиректор ООО «Гарантстройинвест» и ООО «Монитор-Тайм» Дмитрий Леонов, гендиректор ООО «ТЦ Пражский град» и ООО «ТЦ Коломенский» Анастасия Соболева. Все эти компании специализируются на управлении недвижимостью). Сейчас все шесть компаний перешли под управление ООО «Гарант-Инвест», основной специализацией которого являются вложения в ценные бумаги.

Все эти компании входят в периметр финансово-промышленной корпорации (ФПК) «Гарант-Инвест», основанной в 1993 году Алексеем Панфиловым. К началу осени 2025 года в портфеле компании находилось 16 объектов недвижимости, в том числе 13 торговых центров районного формата, включая «Галерею “Аэропорт”» на Ленинградском проспекте, «Ритейл парк» на Варшавском шоссе, «Перово молл» в одноименном столичном районе, «Пражский град» на Кировоградской улице.

“Ъ” удалось дозвониться до Дмитрия Леонова. Но он не стал комментировать причины своей отставки и отставки других топ-менеджеров ФПК «Гарант-Инвест».

Однако их уход вполне ожидаем: в корпорации наблюдаются серьезные проблемы, чему предшествовал ряд негативных для нее событий.

Так, в декабре 2024 года Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест», входящего в корпорацию. Тогда в компании заявили, что это не окажет влияния на деятельность объектов недвижимости, поскольку стоимость активов превышает долговые обязательства, составлявшие на тот момент не менее 33 млрд руб.

Однако спустя четыре месяца ситуация для компании усугубилась: она не смогла исполнить обязательств по выкупу облигаций на сумму 2,83 млрд руб., аргументируя неблагоприятной экономической ситуацией. Позже компания допустила несколько дефолтов по облигациям, хотя и объявила о начале реструктуризации задолженности.

В октябре 2025 года банк ПСБ подал в арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротом Алексея Панфилова и компании «Коммерческая недвижимость ФПК “Гарант-Инвест”», эмитента облигационных выпусков. Суд принял оба заявления к рассмотрению. Через месяц, как сообщала газета «Ведомости», департамент городского имущества Москвы и управление Федеральной налоговой службы по Кировской области обратились в арбитражный суд столицы с заявлениями о признании банкротом ряда компаний, входящих в ФПК «Гарант-Инвест».

Халиль Аминов, София Мешкова