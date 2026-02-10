В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки БПЛА

В Краснодаре в поселке Знаменский после отражения атаки БПЛА нашли обломки дрона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На месте падения фрагментов работают специальные и экстренные службы. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.

В мэрии напомнили, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. Не рекомендуется подходить и трогать обнаруженные обломки БПЛА, о них следует сообщить по единому номеру экстренных служб – 112.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Краснодарского края дежурные средства противовоздушной обороны в период с 16:00 до 18:00 мск 10 февраля уничтожили 16 беспилотников.

Вячеслав Рыжков