Текстиль переключился на синтетику

В 2026 году прогнозируется увеличение производства текстиля до 1,67 млрд кв. м. При этом основной рост наблюдается за счет синтетических тканей, в то время как производство других видов тканей стагнирует или снижается. Это обусловлено в том числе ростом спроса на синтетику со стороны производителей одежды, мебели и прочей подобной продукции, а также снижением серого импорта такой продукции, говорят эксперты.

Производство текстиля в натуральном выражении в 2026 году может составить примерно 1,67 млрд кв. м, что на 1,6% больше год к году, следует из исследования консалтинговой компании Neo. Причем основной рост ожидается за счет синтетических тканей — их производство увеличится на 3,54%, до 733 млн кв. м. Для сравнения: выпуск хлопчатобумажных тканей вырастет на 0,36%, до 918,2 млн кв. м.

При этом прогнозируется, что производство шерстяных и льняных тканей, наоборот, снизится на 3,84% и 5,44%, до 5 млн и 13,9 млн кв. м соответственно. Согласно среднегодовому прогнозу Neo, до 2040 года рост производства текстиля ожидается примерно на 1,8% в год. Причем выпуск такой продукции продолжит смещаться в сторону синтетических тканей.

Гендиректор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов говорит, что рост производства синтетических тканей — это устойчивый мировой тренд.

Он связывает это в первую очередь с технологическим прогрессом в области полимерных материалов. Кроме того, синтетика дешевле в производстве и менее зависима от колебаний сырьевых рынков, что особенно важно на фоне глобальной волатильности цен на природное сырье, добавляет он. Президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров объясняет рост потребления синтетических тканей тем, что они в большей степени могут заменить по характеристикам натуральные пуховые и шерстяные наполнители.

Рост производства синтетических и смесовых тканей напрямую связан с изменением потребительских ожиданий, считает гендиректор ГК «Аскона» Александр Маненок. Такие ткани используются при производстве матрасов и мебели, добавляет он. Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов говорит, что спрос на синтетические и смешанные ткани рос синхронно вместе с увеличением производства мебели в стране до конца 2024 года.

Шамхал Ильдаров отмечает, что синтетические ткани также сейчас чаще стали использоваться при шитье одежды для госзаказов, в том числе для оборонной сферы.

Производство текстиля может быть связано и со снижением экспортных поставок такой продукции из-за борьбы с серым импортом (см. “Ъ” от 26 декабря 2025 года). В ноябре 2025 года Росаккредитация получила право приостанавливать действие сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, оформленных с нарушениями в других странах ЕАЭС.

Как рассказал источник “Ъ” на рынке, в конце января 2026 года Роскачество провело закрытую встречу с производителями текстильной продукции, представителями легкой промышленности и крупными импортерами. Главным вопросом встречи было то, что с конца 2025 года Росаккредитация приостановила действие в РФ ряда деклараций о соответствии, оформленных с нарушениями в других странах Таможенного союза. По словам собеседника “Ъ”, в основном остановка поставок коснулась текстильной продукции, например одежды, обуви, а также игрушек. В январе—ноябре 2025 года импорт текстиля, текстильных изделий и обуви составил $16,6 млрд, что на 0,3% больше год к году, следует из данных Росстата.

В Роскачестве подтвердили “Ъ”, что такое совещание было. Там, впрочем, добавили, что опасаются возможного смещения нелегальных каналов ввоза товаров на новые маршруты. По данным службы, после блокировки серого импорта отдельные участники рынка могут пытаться использовать для обхода законодательства приграничные территории со специальным режимом, в том числе путем дробления партий и челночных перевозок.

