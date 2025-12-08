Страны ЕС договорились об ужесточении иммиграционных правил

На прошедшей в Брюсселе встрече министры юстиции и внутренних дел стран ЕС одобрили пакет мер, ужесточающих правила иммиграции. Они позволят проще депортировать иностранцев и в ускоренном порядке отказывать тем, кто обращается за убежищем.

В частности, страны смогут в ускоренном порядке рассматривать заявления на получение убежища прямо на границе и в случае отказа просто не пускать заявителей в страну. Также государствам ЕС будет проще помещать иммигрантов, не имеющих права находиться в них, в «центры возвращения», а затем депортировать их. Еще одна мера — создание списка «безопасных стран», обращения граждан за убежищем которых будут отклоняться. Также на встрече договорились создавать центры по обработке заявлений на убежище вне ЕС.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер назвал нынешнее решение «поворотным пунктом в реформе европейской системы в отношении иммигрантов и беженцев». По его словам, новые правила позволят эффективнее работать с обращениями, снизят давление на систему приема беженцев и «направят однозначный сигнал: Европа не потерпит злоупотребления своей системой». Новые правила обсуждались с 2020 года. Ранее в текущем году Еврокомиссия представила проект новых правил, а теперь министры из стран ЕС согласовали и уточнили их. Правила должны вступить в силу в июне 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евросоюз указывает мигрантам на выход».

Яна Рождественская