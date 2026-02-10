Над Кубанью за два часа сбили 16 БПЛА

Над территорией Краснодарского края дежурные средства противовоздушной обороны в период с 16:00 до 18:00 мск 10 февраля уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за два часа над различными регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе по два — над акваториями Азовского и Черного морей.

Вечером 10 февраля власти Краснодара информировали о работе систем ПВО, при этом повреждений на территории города зафиксировано не было. На фоне происходящего в аэропортах Сочи и Краснодара введены временные ограничения на выполнение полетов.

Вячеслав Рыжков