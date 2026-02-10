Суд арестовал петербургского бизнесмена Ивлева до апреля по делу о мошенничестве

Красногвардейский районный суд заключил под стражу руководителя ООО «Амберхаус» Константина Ивлева, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Предпринимать обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, действуя как подрядчик, заключил в октябре 2025 года договоры на строительство индивидуальных домов с пятью гражданами. После получения от них предоплаты на сумму не менее 34,9 млн рублей, которую застройщик перечислил на счета «Амберхаус» и аффилированных фирм, Ивлев взятые обязательства не выполнил, а средства не вернул.

Задержанный 9 февраля бизнесмен в суде ходатайствовал о более мягкой мере пресечения, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал содержание под стражей до 8 апреля 2026 года.

Андрей Маркелов