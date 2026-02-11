«Счастливых реформаторов не бывает»

В филиале Ельцин-центра в Москве проходит фотовыставка к 95-летию первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина. Организаторы поставили целью показать, что между двумя президентами на поверку оказалось куда больше общего, нежели различий. По мнению корреспондента “Ъ”, задуманное удалось.

Уже на пороге экспозиции в глаза бросаются два экрана, с которых президенты выступают с прощальными обращениями к двум разным нациям. Мониторы снабдили наушниками, но, вероятно, многим посетителям некоторые реплики вспомнятся и без подсказки. «Раньше или позже наши усилия дадут плоды»,— уверяет Михаил Горбачев из 1991-го. «Одним рывком не получилось»,— констатирует Борис Ельцин на излете 1999-го.

Организаторы попытались показать, «в чем линия Ельцина была схожа с линией Горбачева и даже совпадала с ней — в движении к свободе», поясняет “Ъ” куратор выставки Людмила Телень. Оба президента, по ее словам, «были людьми своего поколения, поколения оттепели и надежды», оба были полны желания «обойтись без жестких решений», оба «ушли добровольно» и оба в итоге оказались политиками, «на которых вешают все несчастья страны».

Экспозицию открывают детские снимки будущих президентов в компании старших членов семьи. Фото «Соловецкого камня» и «Масок скорби», расположенные ниже, намекают на судьбу этих старших и заодно постулируют мировоззренческий конфликт обоих героев со своими политическими предшественниками.

Следующую политическую параллель кураторы проводят сквозь партийную карьеру героев. На «застойных» снимках Борис Ельцин и Михаил Горбачев — в компании рабочих и колхозниц. Смотрятся неформально, а реформатора в первом уже выдают щегольские костюм и галстук в прямую полоску. «Оба старались часто бывать на местах и умели общаться без номенклатурного высокомерия»,— отмечается в подписи к изображениям.

А еще у обоих были жены, «совсем не похожие на жен советских партийных начальников», напоминают авторы экспозиции. «Непохожесть» первых леди на предшественниц проиллюстрирована прежде всего примерами их публичности. Раиса Максимовна Горбачева и Наина Иосифовна Ельцина предсказуемо удостоились в экспозиции отдельных «уголков»: первая чокается то с Маргарет Тэтчер, то с Дэн Сяопином, вторая же предстает на снимке с Елизаветой II.

Фамильного на выставке вообще много. Супруги, дети и внуки героев улыбаются посетителям с большинства колонн. Тут же мелькают студенческие знакомцы двух президентов. А теплее всего (одно изначально черно-белое фото даже расцветили) смотрятся снимки из семейных отпусков, из которых ясно, что и отдыхали герои в одних и тех же местах.

К кульминации экспозиции президенты наконец появляются на общих фото. Вместе на Мавзолее, на демонстрации, во Дворце съездов… Впрочем, достаточно пройти еще один пролет — и Борис Ельцин уже остается единственным героем в окружении соратников, телекамер и демонстрантов.

Дальше их судьбы пересекутся уже к концу девяностых, на красноречивом плакате какого-то оппозиционера: «Иуд Горбачева и Ельцина на лобное место!» «Народ быстро-быстро обвинил их во всем»,— отмечает Людмила Телень. Снимков бедствий, в которых обвинили (и винят до сих пор) обоих президентов, среди экспонатов, впрочем, нет.

Выставку итожат фотографии президентов с лидерами Запада и Востока и уже упомянутые видеоэкраны с прощальными речами. Рядом — цитаты из постпрезидентских интервью. «Видит Бог, я делал все, чтобы жизнь в России изменялась к лучшему»,— будто оправдывается Борис Ельцин. «Счастливых реформаторов не бывает»,— утешает его Михаил Горбачев.

Григорий Лейба