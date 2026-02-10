Третейский суд в поисках признания

Как обнаружил “Ъ”, госсуды все чаще отказываются признавать решения третейского суда при СоюзМаше. Причины отказов связаны с нарушением принципа беспристрастности или публичного порядка РФ, в том числе потому, что споры ведутся по контрактам, заключенным через закупочную процедуру для компаний с госучастием по 223-ФЗ. В итоге выигравшие дело предприятия не могут принудительно исполнить третейское решение, и им приходится заново проходить через разбирательство, но уже в госсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Анализ практики государственных судов за последний год, проведенный “Ъ” совместно с юристами, показал увеличение числа отказов исполнить решения третейского суда при общероссийском объединении СоюзМаш. В СоюзМаш входит более тысячи крупнейших предприятий из оборонной, авиационной и автомобильной промышленности, станко-, судо- и приборостроения, электроники, металлургии. В 2021 году третейский суд этой НКО получил статус постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ). Сейчас во многие типовые договоры, применяемые предприятиями «Ростеха», включена оговорка о передаче споров по ним в ПДАУ при СоюзМаше.

Бюджетность — залог публичности

Из судебных актов следует, что самая частая причина отказа исполнить решения этого третейского суда — противоречие публичному порядку РФ. По общему правилу, третейские суды рассматривают гражданско-правовые споры. Но если спор связан с закупкой для публичных нужд и использованием целевого финансирования из бюджета, он нередко признается не подлежащим рассмотрению в коммерческом арбитраже.

Примером может служить дело, в котором АО «Туполев» взыскивало деньги за поставку продукции с АО «Завод контрольно-ремонтных лабораторий». В договоре была оговорка о подсудности споров сторон ПДАУ при СоюзМаше, который удовлетворил иск «Туполева», присудив ему около 7 млн руб. Но госсуды отметили, что поставка шла в рамках Комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года, финансировалась за счет целевых средств (госкорпорации и фонда), а контракт заключался по закону 223-ФЗ о закупках компаний с госучастием.

665 решений российских третейских судов было приведено в исполнение госсудами за первую половину 2025 года.

В итоге в исполнении третейского решения было отказано. Кассация отметила, что «наличие общественно значимых публичных элементов в договоре не позволяет признать рассматриваемые отношения носящими исключительно частный характер». Исполнение таких договоров должно давать возможность публичного контроля, что не обеспечивается в рамках закрытой процедуры в ПДАУ.

Похожая ситуация произошла с ООО «ТПК "Полидэк"», взыскавшим в арбитраже при СоюзМаше 179 млн руб. долга с ПАО Ил. Последнее возражало против исполнения этого решения, заявляя в госсуде, что спор связан с программой развития авиационной отрасли до 2030 года, имеются признаки бюджетного финансирования.

В итоге Арбитражный суд города Москвы признал, что дело содержит публичный элемент, который несовместим с третейской процедурой, и отказался исполнить решение ПДАУ. Кассация с этим согласилась.

Подобная логика прослеживается и в других спорах, где оплата по контракту хотя бы косвенно касается бюджетных денег. Причем иногда нижестоящие инстанции соглашались исполнить третейское решение, но вышестоящие — отказывали. Так, первая и апелляционная инстанции признали подсудность ПДАУ при СоюзМаше спора между «ИТЦ-Ньютон» и «ОДК-Кузнецов», указав, что 223-ФЗ не запрещает рассматривать споры по закупкам в третейском суде.

Но кассация Поволжского округа 10 декабря указала на признаки связи контракта с гособоронзаказом и госпрограммой «Развитие ОПК», наличие идентификатора госконтракта, оплату в том числе за счет субсидии из федерального бюджета и расчеты через отдельный счет в опорном банке для ОПК. Стороны не смогли пояснить суду цель и назначение приобретаемого оборудования, в связи с чем кассация направила дело на новое рассмотрение для проверки наличия публичных элементов. Если спор признают неарбитрабельным, истцу снова придется потратиться на процесс, но уже в госсуде.

С похожим подходом столкнулось и ООО «РТ-Инжиниринг», просившее исполнить решение ПДАУ при СоюзМаше, которым с ОДК-СТАР было взыскано около 7 млн руб. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил просьбу. Но кассация Уральского округа увидела в деле публичный элемент в виде бюджетного финансирования, признала исполнение третейского решения преждевременным и направила спор на новое рассмотрение.

Ничейный арбитр

Другим аргументом госсудов против рассмотрения спора в ПДАУ при СоюзМаше является нарушение принципа беспристрастности арбитража.

Так, челябинский часовой завод «Молния» обратился в госсуд за взысканием с «Росвертола» оплаты за товар, несмотря на наличие третейской оговорки. Завод выразил сомнения в независимости арбитража, указав, что в органы управления СоюзМаша входят руководители «Ростеха» и его предприятий (в числе которых «Росвертол»); кроме того, юристы этих организаций включены в рекомендованный список арбитров ПДАУ.

Госсуд усомнился в беспристрастности разбирательства в этом третейском суде, признал оговорку недействительной, рассмотрел спор по существу и взыскал в пользу «Молнии» 2 млн руб.

Жалобу «Росвертола» апелляция рассмотрит в марте. Если этот подход устоит, он поставит под вопрос возможность рассмотрения в ПДАУ при СоюзМаше большинства споров.

Опрошенные “Ъ” юристы подтвердили наличие в текущей практике тенденции роста отказов в признании решений третейских судов по основаниям публичности спора и связанности арбитража с одной из сторон и указали на возможные пути законодательного прояснения спорных моментов.

Варвара Кеня, Анна Занина