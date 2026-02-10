Генконсульство США в Екатеринбурге может возобновить работу
Генеральное консульство США в Екатеринбурге может возобновить свою работу. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел России в столице Урала Александр Харлов.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Генеральное консульство США де-факто сейчас не работает, но де-юре они, по идее, могут вернуться»— сказал господин Харлов. Он добавил, что после 2022 года свою работу в Екатеринбурге прекратили дипломатические представительства четырех государств, включая Германию, Чехию и Болгарию. В настоящий момент в Екатеринбурге работают 14 консульств.
Напомним, Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу в 2021 году.
Ранее в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии.